Espeluznante hecho paranormal vivieron dos jóvenes de Aguilares en el puente de Río Chico

Río Chico.- Una joven tucumana tomó coraje y se animó a romper el silencio después de vivir uno de los momentos que marcan sus noches, una imagen que la atormenta y vuelve como una pesadilla. «Fue la primera vez que vi algo yo misma, siempre escuché relatos de familiares y amigos y ocurrió hace ya un tiempo atrás».

El relato es espeluznante: «Lo recuerdo perfectamente: era un domingo al mediodía y en ese entonces yo trabajaba en unas tiendas de ropa en Río Chico. Trabajaba junto a mis dos hermanas, pero ese día solo iba con una de ellas», le reveló a Tucumán Paranormal.

«Como todo día normal, salimos del trabajo tipo 13, agarramos nuestras bicicletas y partimos hacia nuestras casas. Veníamos charlando las dos cuando estábamos llegando a la entrada del puente que da a la calle de abajo y vimos que iba un niño en bicicleta. Lo recuerdo bien: aparentaba aproximadamente 11 ó 12 años, iba en una bici color gris y tenia una gorrita roja».

¿Quién era? «El niño iba andando cuando por el medio del puente de repente, delante de mis ojos y los de mi hermana, desapareció. Fue así de la nada. Con mi hermana nos miramos, quedamos pálidas y nos hicimos las dos la misma pregunta: ‘¿Viste lo mismo que yo?’. Y sí: las dos habíamos visto lo mismo».

«Llegamos al lugar donde creímos ver al niño, nos bajamos de las bicis, buscamos a ver si el niño no se había caído tal vez abajo y no. No había nada absolutamente nada. Ahí sí sentimos miedo. Nos subimos nuevamente a las bicicletas y no se nos vio hasta que llegamos a casa», relató la testigo.

Y remató: «Pasé millones de veces más por ese puente, pero no volvi a ver nada más. Siempre me fijo a ver si veo algo, porque me contaron millones de historias sobre ese puente. Cajones que aparecían en el medio del puente o alguien colgado de arriba que hace muchos años se había ahorcado ahi y miles de historias». ¿Y ustedes? ¿Saben lo que pasa en el puente de Río Chico?

Fuente: El tucumano