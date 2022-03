Gabriel Ovejero, el joven de Aguilares que tiene miles de seguidores en TikTok

Aguilares.- Hace un par de meses, Gabriel Ovejero se filmó en casa de su amiga planchando una camisa con una planchita del pelo: “Así planchamos los pobres”, dice. De un momento a otro, el joven de 19 años se dio cuenta que los corazones comenzaban a aumentarse en su cuenta de TikTok.

Con el pasar de los días, cada video que Gaby Ovejero compartía en su cuenta tenía cientos de comentarios y visitas. Así fue que de un momento a otro, subió casi 30 mil seguidores en la red social de moda. ¿El motivo? Es gracioso, es natural, y usa a la perfección y sin forzar nada su tucumano básico.

“Acá estamos por rendir problemática de la educación, ojalá nos vaya bien. Estoy comiendo caramelo porque ya me bajó la presión. Recién salimos de rendir con mi amix y estamos esperando las notas. Acá aprobamos ya problemática, y ahora nos vamos a tomar un vinito” dice uno de los videos que el nacido en Aguilares decidió anclar en su cuenta, video que ha sido compartido casi 700 veces a través de Whatsapp.

“Todo lo que subo es natural en el momento, no edito ni nada, grabo espontáneo lo que pasa y ahí nomás lo subo. Empecé a tener más seguidores, me sigue mucha más gente, me piden saludos y todo, no lo puedo creer”, confiesa a eltucumano.

Ovejero se encuentra actualmente comenzando a cursar el segundo año del Profesorado en Educación Especial en el Instituto de Enseñanza Superior (IES) en Aguilares. Además, es parte de la selección argentina LGBTIQ+ de Hockey y comenzó a entrenar para la concentración sub 21 de la selección nacional. Dentro de estos parámetros, se considera una persona afortunada: “Estos dos meses he tenido mucha buena suerte en TikTok, en el deporte, he rendido bien en el instituto. Ahí empecé a hacer videos con mis compañeras del IES, con mi mamá, y con mi amigo Lautaro” enumera.

“Me gusta ver novelas, soy novelero. Me voy mucho a Trinidad donde viven mis amigos, a matear y a conversar, yo hice pública mi sexualidad y tengo el apoyo de mi mamá que era quien me importaba, no me importa el comentario de otra gente” revela el joven, sobre su participación en la selección argentina LGBTIQ+. Y es que entre estudio y deporte, crear contenido es simplemente parte del tiempo que le queda libre a este tucumano cuya fama podría estar a la vuelta de la esquina. “Soy muy tucumano y siempre me comentan, tucumano gaucho soy, siempre lo dicen. Yo hablo natural así el tucumano básico”, nos dice, pues recordemos que una de las principales críticas a los tiktokers de nuestra provincia es que –supuestamente-, algunos de ellos exagerarían la tonada. “Me encanta la Laila Ali, me encantan sus videos y cómo hace ella todo, me sigue en TikTok y ojalá nos podamos juntar, me encantaría hacer un contenido con ella”, se confiesa, sobre su tiktoker favorita.

A pesar de que el deseo de este nuevo tiktoker era el de estudiar para ser abogado, la cuestión económica le obligó a elegir una carrera local, y así fue como escogió Educacion Especial, algo que confiesa gustarle bastante: “Mi mamá me dice que haga los 4 años y me reciba así trabaje y pueda estudiar abogacía. Los amo a mis seguidores, me encantan los mensajes que me dejan. A los que no me conocen todavía, les diría que me sigan porque todo lo que subo es natural, nada editado, me causa gracia lo que subo, no es por burlarme ni nada. Casi no digo malas palabras en TikTok así que todos pueden seguirme, o sea grandes y chicos”, cerró.

En medio de la charla, este joven que comienza a abrirse a la vida de manera natural y entusiasta, deja ver que lo más importante que tiene y los consejos a los que más se apega, son los de su madre: “Mi mamá me dice que nunca pierda la humildad, que aunque alguna vez tenga fama en TikTok o me saluden en la calle como ahora, nunca me olvide de donde salí, que no sea nariz parada”, cerró.

¿Ya lo conocés? ¡Te dejamos su cuenta de TikTok https://www.tiktok.com/@gabrielovejero1o en Instagram: https://www.instagram.com/gabriel_ovejeroo23/ !

Fuente: El tucumano