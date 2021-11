Habló el joven patoteado: “Bajaron estos tipos y sin decir nada me comenzaron a pegar”

Concepción.- Santiago Elio Pintos de 24 años fue la víctima de una feroz paliza propinada por al menos cuatro rugbiers del club Huirapuca. En las imágenes que circulan por las redes sociales se ve cómo el joven es golpeado ferozmente por varias personas a la salida de La Bodega Vinoteca, ubicada en Moreno al 1200.

La víctima contó que la patota lo acusó de haber golpeado al hermano de uno de los integrantes de este grupo y sin mediar palabras lo atacaron, según publica Telefé Tucumán.

“Nosotros estábamos en la planta alta y divisamos a un grupo de personas grandes que estaban ahí. Nosotros ni lo mirábamos, estábamos en la nuestra. Hasta que una de estas personas se acercó a mí y me empezó a amenazar. Me increpó acusándome de que yo había golpeado a su hermano y me amenazó diciéndome que me iba a tirar por el balcón”, comenzó explicando Santiago.

“Posteriormente decidimos irnos con mi hermano y nos quedamos hablando con el encargado del local en la vereda. Me dijeron que nos vayamos que esa gente que me amenazaba era mala y que nos podían pegar. En ese momento bajaron estos tipos y sin decirnos nada me comenzaron a pegar. Casi me matan. Estoy muy indignado. Yo tenía miedo por mi hermano que es menor y que es indefenso. Le pegaron por la espalda”, expresó Santiago.

Además, el joven atacado explicó que necesita hacerse estudios porque no puede comer, tiene golpes en la zona de la mandíbula, además de que padece dolores de cabeza, y en las piernas. “Esta gente no puede andar suelta así. Si hubiera sido otra persona de contextura física más chica la podrían haber matado. Yo pude defenderme”, expresó.

Por último, la víctima agregó que todo está en manos de la justicia y que gracias al video de un vecino ya pudieron identificar a los agresores. “Esperemos que se investigue y que este hecho no quede impune”, cerró.

Fuente: Contexto