Hugo Aún, el artista aguilarense que participó en el carnaval de Brasil y hoy brilla en Ara Taní

Aguilares.- Se llama Hugo Aún, tiene 41 años y es artista plástico. Este aguilarense que supo brillar en el carnaval de Brasil hoy se luce como diseñador y bailarín de Ara Taní en la 46° Edición de los Corsos Provinciales de Aguilares.

En diálogo con INFOAGUILARES, el multifacético artista contó su pasión por el dibujo y su vivencia en el carnaval brasileño, el más importante del mundo.

«De chico tenía la imagen de los dibujos animados y empezaba a dibujar. Grababa las imágenes en mi cabeza y después intentaba reproducirlas en una hoja. Con los corsos me pasaba lo mismo. Yo veía bailar a los chicos, volvía a casa y dibujaba los trajes, la gente bailando, armaba una comparsa. Todo a través del dibujo», recordó Hugo, quien entre sus múltiples trabajos también se destaca como profesor de pintura en la Red de Mujeres y brinda talleres particulares sobre arte decorativa en su casa.

Su experiencia en una escola de Brasil

Tenía 31 años cuando decidió dejar todo en Aguilares e ir tras su sueño: trabajar en Brasil. «Yo siempre tuve una conexión con el carnaval. Si me la preguntás, no sé que responderte. No lo sé explicar. Yo recortaba las fotos de los diarios sobre el carnaval de Brasil y luego las juntaba. Fuen un deseo desde niño», recordó.

«Quería cumplir un sueño, que no sabía si lo iba a lograr. Me fui a ver qué pasaba, pero en el fondo me iba a ver el carnaval. Entré en contacto con la gente de la escola Académicos de Tatuapé (de San Pablo), conocí a mi jefa, a quien ya la seguía desde las redes y le comentaba las fotos», manifestó. Pero su insistencia fue tal que lo terminaron bloqueando. Al poco tiempo, volvió a insistir, envió nuevamente solicitud de amistad y lo volvieron a aceptar. «A la semana me fui», agregó.

«Yo fui contratado el primer día que llegué a Brasil. Recuerdo que llegué al mediodía, dejé mis cosas en la pensión y me presenté: ‘Soy Hugo, el de Argentina», dijo. «Allí todos terminaron de confirmar que sí estaba loco», aseguró entre risas.

Un chico lo llevó a recorrer la «quadra» (lugar en donde confeccionan trajes de la escola). «Todo era muy precario, no es nada de lo que uno puede llegar a imaginar. En ese momento lo conocí al carnavalesco (director de la escola) Mauro Xuxa, quien me dijo: ‘El glamour es para la televisión’ y ahí me di cuenta de que era verdad», confesó.

Luego de ese inolvidable recorrido por la «quadra», una mujer -que luego se convirtió en su jefa- le dijo si quería trabajar, a lo que respondió afirmativamente. «Desde ese día comencé y estuve 4 años en la escola».

Hugo empezó a desempeñarse como «aderecista», una suerte de creador de objetos que luego se agregaban al vestuario del carnaval. «Si había un traje que tenía triángulos, nos pedían 600 triángulos y nosotros los hacíamos. Luego se entregaba todo eso para montar el traje», explicó.

Su participación en la comisión de frente de la escola Tatuapé

Todas las escolas del carnaval de Brasil inician su desfile con una comisión de frente, que es un grupo compuestro por entre 10 y 15 bailarines que son responsables de presentar la agremiación a los espectadores y al jurado.

Su primera experiencia como integrante de la escola fue en una escuadra común, pero después se unió a la comisión de frente. Para poder entrar hizo una audición, pero fue rechazado por la coreógrafa porque «era muy flaquito y no muy alto». Sin embargo, pocos meses después se abrió una audición cerrada, para pocas personas, y logró ingresar. Bailó durante tres años.

«Era todo muy sacrificado», porque tenía que dividir el tiempo entre su rol de aderecista y el de bailarín. Eran muchas horas de ensayo y muchas de trabajo también, por lo que no aguantó tamaño esfuerzo y comenzó a pensar en su regreso a Argentina.

Su trabajo en el Mundial de Brasil 2014

Luego de un año y medio como «aderecista», trabajó en la confección de trajes para la apertura del Mundial de Brasil 2014. Gente de la empresa Star Producciones necesitaba dos aderecistas para la fiesta inaugural y su jefa eligió a dos, entre ellos Hugo.

Trabajó 4 meses. Hizo los trajes de los gimnastas y también se desempeñó como asistente de los mismos. «Estabamos en todos los ensayos. Teníamos que ver la ropa, cambiar a los chicos, llevarlos a todos lados. Éramos los responsables del grupo», aseguró.

La vuelta

La vida en Brasil no fue fácil para Hugo. A pesar de que cumplió su sueño, todo se le hacía cuesta arriba. Era demasiado trabajo y poco rentable. Por ese motivo, decidió regresar. «Ya había cumplido un ciclo; ya había hecho más de lo que esperaba. He pasado por varios sectores de la escola, participé de la comisión de frente, he trabajado en el Mundial, he trabajado para los Juegos Olímpicos de Río. O sea, hice mucho y de todo. Aprendí muchísimo y estaba muy cansado. Salía de mañana y volvía de madrugada. El tema económico no era muy conveniente. Pasé por todos los equipos, la responsabilidad era mucho mayor, pero la plata era la misma. Era mucho esfuerzo y no lo ves plasmado en lo económico y apenas llegás a sobrevivir», explicó el artista.

«Yo solo trabajaba, trabajaba y trabajaba. Terminaba el carnaval y me iba a trabajar en una empresa que hacía escenografías, otra que hacía montajes de vidrieras. Llegó un punto en el que no aguanté el ritmo y no lo iba a seguir aguantando. Y ya había cumplido mis sueños», agregó.

Su talento en Ara Taní

Este es el segundo año de Hugo como colaborador de Ara Taní, la comparsa dirigida por el Lic. Leandro Moreno Lazarte, en donde cumple la función de diseñador, de coreógrafo y de bailarín.

Hugo forma parte del cuerpo de baile que desarrolla una llamativa performance sobre la libertad de los esclavos. Con su traje representa un carnero, una oveja llamada Ladoun, que en África la toman como símbolo de status, de poder o nivel. En la puesta en escena que se hace frente al palco, el personaje de Hugo aparece como el intermediario, entre el personaje de Leandro Moreno (la libertad) y el cuerpo de baile (que son los esclavos). «Yo lo que hago es interceder para se concrete la unión entre ellos: libertad y esclavos», explicó.

Al ser consultado sobre cómo ve a Ara Taní este año, Hugo aseguró ser muy crítico: «Dentro de las condiciones en las que se trabajan, económicas principalmente, es lo que se puede hacer. Estoy conforme en parte, disconforme en otras partes. Sin embargo, creo que hay una diferencia de Ara Taní y el resto. La temática, parte del vestuario y lo artístico. Hay una propuesta artística que las demás no la tienen», indicó.

El artista plástico asegura: «Siempre busco que el tema sea de fácil lectura, que sea reconocible, se diferencie y se separe del resto de las comparsas».

Sobre el final, Hugo se refirió a cierta falta de compromiso de las partes para mejorar el espectáculo año tras año. «El tema pasa por ambos lados. Primero, la dirigencia. Si lo tomás como algo serio, lo tenés que comenzar a trabajar durante el año y ver la posibilidad de cómo hacer para que las comparsas mejoren el espectáculo. No podés comenzar un carnaval dos semanas antes. Por otro lado, las comparsas. No hay una preocupación y existe una gran dependencia. Estamos dependiendo de lo que nos puede dar (el Municipio). Si la dirigencia y la gente que está al frente de las comparsas comenzaran a ponerse de acuerdo desde temprano esto sería uno de los mejores carnavales», aseguró.

«El carnaval acá existe por la gente que lo hace», concluyó el talentoso artista aguilarense.

Redacción: Conrrado Brito