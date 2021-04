La Cocha: denunció que había sido abusada pero en el juicio se demostró que mentía

El Ministerio de la Defensa pudo acreditar que la supuesta víctima de violación mentía y de esta manera evitó que una pareja de jóvenes terminen condenados injustamente y presos. Finalmente fueron sobreseídos por la jueza Cecilia Tasquer.

Luz María Eugenia Álvarez, la supuesta victima, había declarado que encontrándose en casa de M.A.R., de 25 años de edad y de su pareja I.A.R. de 28 años de edad, ubicada en el barrio Libertad de la ciudad de La Cocha, había sido abusada. A partir de ese momento, comenzó un largo peregrinar y días de enorme angustia para los acusados. Este hecho se había denunciado en enero de 2020.

Luego de consumir bebidas alcohólicas y comer pizza los tres decidieron descansar en la misma habitación de ese domicilio, donde Álvarez pone en el suelo un colchón proporcionado por “los acusados” mientras estos decidieron descansar en la cama que comporten habitualmente (ambos son parejas desde hace muchos años).

“En momento que me ponía a descansar comencé a sentir que ellos me tocaban la cola por encima de las prendas de vestir y a pesar de mi pedido de que cesaran en sus conductas estos propusieron hacer un trío, contestándoles que no lo haría”, habría relatado la supuesta abusada.

“Cuando me encontraba durmiendo boca abajo uno de los mencionados me bajó el pantalón que llevaba puesto y en esos momentos, la mujer (M.A.R.), se sentó arriba de mi espalda para inmovilizarme, facilitando que I.A.R. comenzara a abusar de mi, con penetración por vía vaginal en contra de mi voluntad, todo esto con el fin de satisfacer sus deseos sexuales”, denunció Alvarez en el momento de su declaración; “para evitar que me marche del domicilio me quitaron la llave de mi moto por lo que recién pude retirarme de ese lugar al día siguiente”.

Con ese testimonio, el fiscal Fabian Assad, en representación de la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos contra la Integridad Sexual procedió a iniciar una investigación que culminó con la imputación por “abuso sexual con acceso carnal” en contra de los concubinos M.A.R. y I.A.R., proceso que culminó después de casi un año con un veredicto sorprendente.

La jueza Norma Cecilia Tasquer determinó en audiencia realizada el 25 de marzo del corriente año que los concubinos (M.A.R. y I.A.R.) eran inocentes de toda acusación y decretando el sobreseimiento de ambos, según lo señala el Artículo 251 inciso 2 del Código Procesal Penal de Tucumán.

Lo curioso y llamativo en este hecho resultó que la misma Fiscalía indicó que no había “demasiadas” evidencias para llegar a un grado de convicción suficiente solicitando el sobreseimiento conforme al artículo 251 inc 6 del C.P.P. de Tucumán; “no existe posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos de prueba que requiere la apertura a juicio”, manifestando que encontrándose próximo el vencimiento del plazo de la Investigación Procesal Preparatoria, la Fiscalía no cuenta con “elementos suficientes” para la apertura a juicio.

A partir de este planteo, la defensa de los imputados, a cargo del Dr. Josué Arce, en representación del Ministerio Pupilar y de la Defensa, expresó ante la jueza Tasquer que se debía aplicar el artículo 251 inc. 2 que establece que “el imputado no es autor ni participe del hecho investigado en la causa” y no el inc. 6 como lo planteaba el Ministerio Publico Fiscal.

Prueba clave en la causa

“En aquel momento de la primera denuncia, se sustrajeron muestras biológicas (semen) del cuerpo de la denunciante Álvarez pero tras la práctica de ADN se determinó que uno de los acusados (I.A.R.) nunca la había sometido sexualmente, como se lo denunció”.

En diálogo exclusivo con el sitio Bajo La Lupa, la madre de la joven imputada (M.A.R.) y suegra de (I.A.R.) contó que no podía creer lo que estaba pasando con integrantes de su familia.

“Yo y mi familia le brindamos atención a Luz María Eugenia Álvarez desde niña, la tuve y adopté en mi casa como una hija, le dimos contención y nos causó un daño tremendo. Ella es hija de una ex cuñada mía que quedó viuda”, afirmó.

“Yo volví de Córdoba esa noche, en mi casa somos diez personas, jamás está solo el domicilio, hay cinco niños y cinco grandes, entre ellos los chicos acusados que tienen una nena de tres años de edad”, detalla la señora que pidió reserva de su nombre.

“Ella entró en mi familia como mis hijas, la ayudé tiempo atrás cuando intentó suicidarse cortándose las venas porque me contaba que su pareja le pegaba, la violaba, llegó hasta con marcas en la frente porque le habían puesto un cuchillo. Yo le dije a su madre (mi ex cuñada) que la deje con nosotros que la íbamos a ayudar, porque la verdad, yo la quise siempre desde chiquita”.

“No se que le habrá pasado por la cabeza, es algo que no entiendo, en diciembre de 2019 pasó las fiestas con nosotros, la llevábamos a trabajar para que su pareja no la dañe mas y un día vino y me dijo que había hablado con su novio y él le prometió que iba a cambiar, que no la iba a maltratar mas. Yo le dije que ella era dueña de tomar la decisión y se fue con este muchacho”.

“La noche del supuesto abuso (el 22 de enero de 2020) yo volvía de Córdoba, de un viaje de descanso y chateando con mis hijas me contaban que estaban comiendo pizzas y que Luz María estaba con ellos. cuando yo llegué todos dormían menos mi hija mayor que me esperaba. Al día siguiente esta chica, cerca del mediodía se paró con su pareja al frente de mi casa y llorando me contaba lo que supuestamente había pasado durante la madrugada, y yo como cualquier mamá quede helada (sic) sin poder creer lo que me contaba”, expresó la madre y suegra de los acusados.

“Fue llorar y ver llorar a mi hija y mi yerno durante mas de un año, cada notificación era un dolor tremendo, pero mi yerno en todo momento pedía ser sometido a pruebas, que la policía lleve el colchón que había dormido esa noche ella inclusive porque estaba consciente y convencido de su inocencia. Hoy gracias a Dios y a la justicia salió la verdad a la vista de todos”.

Propuesta indecente

“Mi hija, la denunciada (M.A.R.), no tiene teléfono, y se mensajea con mi teléfono. Recuerdo que tiempo atrás, esta chica (la supuesta víctima) en horas de la noche escribió un mensaje, sin saber que yo tenía el teléfono, proponiéndole a mi hija hacer un trío, yo lo tomé como una broma en es momento, pero después vino todo lo ya conocido”, indicó la señora oriunda de La Cocha.

“Nos hizo mucho daño, no vamos a presentar cargos contra ella, que sea Dios quien se encargue de poner las cosas en su lugar. Mis hijos solo quieren que se limpien sus nombres. Ellos, por mi hija y mi yerno salen junto a mi marido a las 8 de la mañana a juntar limones. Mi hija es cuadrillera, lleva mucha gente a trabajar y pueden imaginarse como se sentía con semejante denuncia. Mi familia es tranquila, hasta una asistente social nos visitó para ver como somos”, concluyó.

Fuente Bajo La Lupa