La Escuela de Enfermería de Aguilares suspende sus actividades académicas y administrativas

Aguilares.- La Escuela Universitaria de Enfermería de Aguilares decidió suspender sus actividades académicas y administrativas hasta el próximo martes, cuando sesione el Concejo Superior de la UNT, en el marco de un conflicto con el Rectorado de la mencionada Universidad.

«Nosotros queremos seguir dependiendo de la Facultad de Medicina porque hasta acá nosotros como Escuela de Aguilares hemos venido trabajando muy bien y nunca hemos tenido problemas», aseguró Adriana Barrionuevo, directora de la Escuela de Enfermería de Aguilares, que cuenta con 1.800 alumnos y un plantel de 60 empleados, entre docentes y no docentes.

«Nosotros como comunidad educativa del sur de la provincia nos sentimos aislados en cuanto a la toma de decisiones de la escuela central», aseguró Ricardo Palavecino, docente de la institución. «No estamos en contra de ser Facultad», aclaró el profesor. «Estamos apoyando el proyecto, pero debería manejarse de una forma concisa, clara y no negruzca, en donde Aguilares como comunidad ha sido apartada, nunca ha sido consultada bajo ningún punto de vista», reclamó.

Por su parte, la Licenciada Natividad Díaz, criticó los dichos de la Secretaria académica, Dra. Norma Abdala, quien aseguró que son pocos los beneficios al tiempo que habló de «problemas edilicios». Al respecto, Díaz refutó esas declaraciones y aseguró: «Aguilares no tiene problemas edilicios, es más, están trabajando para hacer mejoras. Tampoco tenemos problemas de la capacidad (de la Escuela) para albergar a los alumnos».

«Habla de un conflicto emocional, Aguilares no lo tiene porque Aguilares está contenido, porque somos un equipo de trabajo y tratamos de contener a nuestros alumnos. Hasta ahora se han venido dictando las materias como corresponde, es más no se suspendieron las mesas de exámenes, tampoco se suspendieron el gabinete ni las prácticas, así que nosotros no tuvimos ese conflicto académico», remarcó la Licenciada.

En la misma línea, la alumna Nayla Bravo, expresó: «Nosotros nunca hemos cesado nuestras actividades cuando fue la toma en Tucumán. Nosotros sí queremos ser Facultad de Enfermería, pero no queremos pasar a depender del Rectorado porque nuestra voz no va a ser escuchada, Aguilares pasaría a no tener ni voz ni voto».

Finalmente, el alumno Álvaro Regalado, aseguró que «depender del Rectorado es no saber qué va a pasar con los docentes, con los interinos, con el personal no docente, si se va a respetar la carrera; depender del Rectorado va a implicar que no entren fondos para Aguilares. Sí queremos ser una facultad, pero no queremos depender del Rectorado«, concluyó el estudiante.

