La historia de amor de Alexis y Tamara, protagonistas de la boda soñada que se celebró en Aguilares el fin de semana

Aguilares.- Alexis nació en La Florida y Tamara es de Alberdi. Durante la pandemia que está por cumplir un año, ellos se conocieron por facebook con un detalle no menor: Alexis se fue de Tucumán en 2011 para sumarse a la Fuerza Aérea Argentina y vive en Río Gallegos. “Desde que empezamos a conocernos, nos llegamos a mandar 1500 mensajitos por día. Todo el tiempo estábamos pegados al celular. No podíamos dejar de hablar. Y cuando empezamos a llamarnos estábamos horas”.

Era tal la química entre ambos que Alexis no aguantó más y tenía que venir a Tucumán a conocer a su amada: “Pese a que estábamos en plena pandemia, por mi carrera militar, tuve acceso a viajar. Salía un avión de Río Gallegos a Córdoba. A Córdoba fue a buscarme mi papá con todos los papeles en orden y así llegué a Tucumán”.

Ya en Tucumán, el novio de esta boda de película estaba mirando el cielo y llovía: “Quería proponerle matrimonio con un pasacalle, pero no paraba de llover. Hasta que paró, ya tenía el cartel y le pedí a mi cuñado que lo colgara. El pasacalle decía: ‘Sos la mujer indicada de mi vida, ¿te querés casar conmigo?’. Y Tamara me dijo que sí”.

La fecha original, claro, era pensada para el 14 de febrero, día de San Valentín, pero se metió el covid en el medio y pospuso un poco los planes para el 20 por Iglesia en Aguilares: él con su traje blanco de gala de las Fuerzas Aéreas y ella con un vestido soñado, salieron a cantarle su amor al mundo en un carruaje de película.

“No quería que fuera en un auto o algo común. Es que la amo con toda mi alma. Durante mis noches de guardia en Río Gallegos, buscaba y buscaba quién podía tener un carruaje. Un día me llegó una notificación, llamé al señor de la capital, me dijo que sí, que lo tenía, le propuse pagar la mitad, pero es un caballero de antes que respeta la palabra dada y me dijo que me quería conocer y aquí en Tucumán arreglamos todo”, relata el novio.

“A horas de casarnos por Iglesia, alguien me preguntó si todo esto del carruaje era necesario, a lo que yo le respondí que sí: ‘Quiero que sea especial, único, magnífico’. Y es la verdad: me siento muy enamorado, ella estaba muy emocionada, todo nuestro noviazgo fue así. Sabemos que hay detalles que se han perdido con el tiempo, pero nosotros queríamos rescatarlos y vivir un casamiento diferente».

«Eso sí, nunca imaginé, con una mano en el corazón, vivir tantas repercusiones. Yo soy muy tímido para dar notas hasta que mi suegra Norma me convenció y aquí estamos, juntos, por la voluntad de Dios, listos para lo que viene: en unos días nos vamos a vivir a Río Gallegos. Tamara tiene un hijo y como ya empiezan las clases, es mejor que estemos allá. Será el comienzo de una nueva etapa, toda la una aventura de un amor que lo sentimos y que así lo compartimos”.

Fuente: El tucumano