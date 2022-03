La historia de Camilo Navarro, el paseador de perros más popular de Aguilares

Aguilares.- Se llama Camilo Navarro, tiene 39 años y se convirtió en el paseador de perros más popular de Aguilares, un oficio que -según contó- empezó en 2013 por esas «casualidades de la vida».

«Un día salía de mi domicilio a sacar a caminar a mis dos mascotas, se me acerca una de las nueras de la señora Cecilia Serra y me preguntó si yo era paseador de perros. Me pidieron que me acerque al trabajo y hablaron conmigo; así comenzó mi etapa como paseador de perro», dijo a INFOAGUILARES.

Camilo contó que desde siempre sintió mucha pasión por los perros. «Te ayudan mentalmente; es como una terapia trabajar con ellos porque te sacan el estrés y te ayudan mucho en la vida». «Si nosotros tuviéramos un poco más de amor hacia los perros o cualquier otra mascotas seríamos más felices», reflexionó el paseador de perros que actualmente cuida de 25 mascotas.

Por las noches, Camilo trabaja como sereno en distintas empresas reconocidas del medio, pero no lo hace solo. Allí lo acompañan sus fieles compañeros: Luna y Lobo, dos perros de 11 años. Además, cría uno en su trabajo y adoptó otros tres de la calle. «Son mi compañía, ellos me acompañan cada noche cuando voy a laburar», manifestó.

Camilo confesó que le gustan todos los perros, pero su debilidad son los perros grandes, como los rottweilers, pitbulls o dogos. En cambio, asegura que los caniches «son más complicados porque son muy delicados».

En la actualidad cuida a 25 perros y llegó a sacar a 13 mascotas al mismo tiempo. «No es un trabajo sencillo, no es solo sacarlos a pasear sino que hay que ver el ambiente en el que están viviendo, en qué condiciones, para ver en qué forma ayudo a los dueños. Yo puedo hacer mi parte, pero si los dueños no ponen su granito de arena, es muy complicado educar a una mascota que se acostumbre a caminar al lado de uno», explicó.

Los horarios de paseo comienzan de las 7 de la mañana y se extienden hasta el mediodía. Por las tardes arranca a las 14 y antes de las 20 inicia el retorno y la devolución de las mascotas a sus hogares.

Camilo asegura que nunca tuvo problemas y que, cuando los perros «se tiran la bronca», él se encarga de hablarles, los llama por su nombre y logra calmarlos. «Los perritos son igual que los chicos, una vez que le llamás la atención se quedan quitos, porque a los dueños no les hacen caso, pero a uno sí», expresó.

Sobre el final, este reconocido paseador de perros reflexionó: «Para mí trabajar con ellos todos los días es algo lindo. Voy a dedicarme a esto hasta que me den las piernas. Es el amor más puro que uno puede tener en la vida», concluyó Camilo.