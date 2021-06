«La Tola» cumplió su primer aniversario y lo celebró con súper sorteos

Aguilares.- Hace unos días la Fiambrería «La Tola», ubicada sobre la calle Congreso al 900 en el barrio Jorge Newbery, cumplió el primer aniversario. Un importante motivo para celebrar teniendo en cuenta el crecimiento del negocio en época de pandemia. Por este motivo, INFOAGUILARES dialogó con Gisselle Brito, una de sus propietarias, quien hizo un repaso por este exitoso primer año de vida de su local comercial.

Según contó, la decisión de abrir un negocio dedicado a la venta de fiambres, embutidos y quesos vino después de una señal divina. «El proyecto de poner una Fiambrería surgió luego de pedirle a Dios una señal para que nos ayude a elegir bien en qué invertir nuestros ahorros ya que nuestro proyecto era otro y con la pandemia se vió truncada esa primera opción», recordó.

«Antes de comenzar la pandemia, yo tenía un taller de arte para niños desde ya hacía 7 años, el cual debí cerrar por la pandemia. En ese momento, al no saber qué hacer para que mis ingresos no bajen empecé a hacer barbijos personalizados pintados a mano. Mientras hacía los barbijos empecé a pedir a Dios una señal para que me guíe en qué podía invertir y en esos días comencé a recibir encargues de barbijos de Fiambrería, fueron 2 días en los que solo me encargaban barbijos para Fiambrerías. Ahí es cuando lo tomé como la señal que tanto pedía», detalló Gisselle.

Gisselle Brito y Nini Borquez, propietarios de «La Tola»

El nombre «La Tola» se debe a un homenaje que quiso hacerle a su abuela materna, a quien llamaban así sus familiares y amigos. «Además, la Fiambrería está en donde ella vivía junto a mi abuelo Aldo y mi bisabuelo Simón. En honor a ellos 3 es que nuestras picadas llevan sus nombres», explicó.

«La Tola» es una fiambrería que no solo creció rápidamente sino que también encontró su lugar entre la competencia del rubro. «El hecho de que nos hicimos conocidos tan rápido siempre le atribuimos a que nuestros primeros clientes fueron nuestras amistades, que confiaron en nosotros y nos ayudaron mucho a crecer», reconoció.

«Nos ayudaron de muchas maneras. Así como algunos venían a comprar a nuestra fiambrería de barrios súper alejados; también estaban los que nos decían con toda confianza lo bueno y lo que se debía mejorar y sobre todo le atribuimos a la ‘propaganda’ que nos hicieron, y no me refiero solo a la publicidad que pagamos (que también ayuda y mucho), me refiero a lo que llamamos ‘el boca a boca'», aseguró Gisselle.

«La Tola» se caracteriza por una gran variedad de picadas, hechas con productos de calidad. Y es ahí en donde marca la diferencia, además de sus precios súper económicos.

«En nuestra fiambrería siempre pensamos en cómo hacer todo más práctico para nuestros clientes y es por eso que además de fiambres vendemos nuestros combos de hamburguesas y súper panchos, pizzas listas para hornear y demás promos que las armamos pensando en como ya dije, en que sea lo más práctico para nuestro clientes para que no pierdan tanto tiempo en la cocina y puedan hacer otras cosas con su valioso tiempo», destacó.

Picadas, la especialidad de «La Tola»

Al ser consultada sobre cómo afectó al negocio la pandemia, Gisselle indicó que «no puedo decir mucho porque nosotros abrimos nuestro local en plena pandemia. Muchos no podían creer que nos animamos a poner un negocio justo en estos tiempo momento cuando se veía todo tan incierto. Realmente nos fue muy bien desde el día 1 y esperamos que siga creciendo como lo viene haciendo gracias a Dios y a nuestros clientes, amigos y familias», concluyó.

Con motivo del primer aniversario, realizó tres súper sorteos para celebrar con sus clientes.

La Fiambrería «La Tola» se encuentra ubicada sobre la calle Congreso 995, entre Avenida Mitre y Vélez Sarsfield, en el barrio Jorge Newbery. Sus horarios de atención son de lunes a domingos de 8.30 a 13 y de 17.30 a 22 horas. Además, cuenta con servicio de Delivery (3865-612590), todos los días por la tarde.