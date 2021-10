Los vecinos de El Polear y Los Córdoba cuentan desde hoy con un cajero express de la Caja Popular

El gobernador Osvaldo Jaldo estuvo presente en la tarde de hoy en la comuna de El Polear y Los Córdoba, en el departamento Río Chico, donde quedó habilitado un cajero automático express de la Caja Popular de Ahorros. De esta forma, los habitantes de la localidad evitarán trasladarse a poblaciones cercanas para poder realizar extracciones de dinero.

“Es muy importante estar presente en el interior profundo, en el departamento Rio Chico y ser recibido por esta gran comisionada comunal y todo su equipo. Estamos gratamente sorprendidos, gracias a la Caja Popular los cajeros están llegando a los lugares más lejanos y a los pueblos más pequeños”, expresó Jaldo.

“Los que viven en San Miguel de Tucumán no le dan tanta importancia a los cajeros porque tienen uno en cada esquina, pero para los que vivimos en el interior es muy importante. Esto significa no trasladarse, no gastar en viajes y no transitar grandes distancias con dinero. Este cajero es para todos aquellos que tienen beneficios y están bancarizados con tarjetas. Es una gran solución para todos los vecinos de El Polear”, agregó el gobernador.

“Además, con mucho esfuerzo, la comisionada comunal compró una hidroelevadora para mantener el alumbrado público y podar los árboles, y con la ley de cheque compraron un vehículo para brindar servicios a personas con capacidades diferentes. Felicito a todo su equipo”, aseguró el mandatario.

Junto a Jaldo estuvieron presentes la comisionada comunal de la localidad, Fátima Lescano; el ministro del Interior, Miguel Acevedo; el subinterventor de la Caja Popular de Ahorros, Hugo Ledesma; la intendenta de la ciudad de Aguilares, Elia Mansilla; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; la legisladora Mariela Reyes; y el candidato a diputado nacional, Agustín Fernández.

Lescano, por su parte, destacó: “Es un orgullo enorme poder ser yo la que entrega este servicio a la comunidad. Antes la gente tenía que trasladarse hasta 12 kilómetros para poder cobrar sus haberes”.

El ministro Acevedo también celebró la habilitación: “Es una satisfacción tremenda lo que estamos viviendo hoy, es algo que no soñábamos tiempo atrás contar con aquí con un cajero. La Caja Popular entendió esta necesidad y estoy muy feliz de poner en funcionamiento este cajero. Este es un beneficio tremendo para la comunidad. Son más de 100 cajeros en todo el interior de la provincia”.

Ledesma, en tanto, remarcó: “Los vecinos se van a poder encontrar con un cajero automático que recibe tarjetas de todos los bancos y que no tiene costo para sueldos, jubilaciones y asignaciones familiares. La Caja Popular se va a encargar de suministrar dinero para que siempre esté en funcionamiento. El Cajero también fortalece la economía local, ya que el vecino extrae el dinero y realiza compras en comercios de cercanía”.

Por último, la legisladora Reyes dijo: “Me llena de orgullo que la Caja Popular esté haciendo el trabajo para lo cual ha sido creada, que es brindar servicios a la comunidad. Felicito a la Caja por su trabajo mancomunado con el Gobierno”.