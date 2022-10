Medina Ruiz visitó el hospital de Alberdi en el marco de las actividades de prevención en el Mes Rosa

El ministro de Salud Pública acompañó al personal de salud en una jornada destinada a la prevención y detección precoz del cáncer de mama.

El doctor Medina Ruiz expresó que siente mucha satisfacción por la jornada que se desarrolla en el efector: “Hoy estamos hablando de la prevención de cáncer de mama, de cuello y colon, trabajando en conjunto municipio, hospital y provincia. Es un labor en conjunto con la Municipalidad, está presente la profesora Sandra Figueroa que siempre trabaja con nosotros. Recorriendo los stands vemos que hay personas muy activas, con mucha empatía, humanidad y profesionalismo. Eso es lo que uno necesita cuando el objetivo es prevenir el cáncer de mama y adelantarse a enfermedades tan graves como estas”.

“En Alberdi y en toda la provincia están las posibilidades de recibir los diagnósticos de forma precoz para iniciar los tratamientos. Tengamos en cuenta que el cáncer de mama está presente en 1 de cada 8 o 10 mujeres en algún momento de la vida y todo si se lo detecta a tiempo tiene prácticamente, pero si el diagnóstico es tardío ese porcentaje desciende en forma significativa”, afirmó el encargado de la cartera sanitaria.

“Invitamos a toda la población de Alberdi y de toda provincia que aprovechemos este mes de octubre para hacer los controles que se realizan de forma anual. Este hospital cuenta con un mamógrafo digitalizado de última tecnología muy moderno que no tiene nada que envidiarle a otros servicios”, dijo.

Por su parte, la doctora Silvana Solórzano, directora del hospital y del Área Operativa Alberdi, comentó: “Es una jornada muy importante la que estamos viviendo sobre la prevención y detección precoz del cáncer de mama, sobre todo la concientización de la población para poder realizar los estudios a tiempo y los controles periódicos ginecológicos de cáncer de cuello, de mama y también tenemos programas para el cáncer de colon”.

“Preparamos para hoy stands con diferentes temáticas como alimentación saludable, actividad deportiva, todos estos son factores que previenen los tipos de cáncer. También está el stand del nodo rosa del hospital el cual realiza papanicolau, colposcopía, test de VPH, todo dirigido a la prevención del cáncer útero y tenemos un servicio de mamografía para la detección del cáncer de mama”, afirmó la referente.

La intendente de Alberdi, Sandra Figueroa se refirió a la tarea mancomunada que se desarrolla en este mes: “Hoy recibiendo al Ministro de Salud y a su equipo en nuestro hospital Juan Bautista Alberdi realizando una muestra del mes de conciencia para la lucha contra el cáncer de mama y poniendo en conocimiento a la comunidad sobre los servicios que estamos brindando a través de nuestro hospital de forma gratuita, donde también destacamos que se cuenta con un mamógrafo, muy importante para realizarse mamografías, también para la detección del cáncer de colon, papanicolau, para el cáncer de cuello de útero».

«Feliz de poder a nuestro ministro para que él vea todo lo que se está haciendo en nuestro hospital y también lo que todavía nos está faltando. Venimos mejorando nuestros servicios de a poco, a paso firme, acompañados por nuestro gobernador Osvaldo Jaldo y nuestro jefe de Gabinete, Juan Manzur, que nos abre las puertas para poder gestionar para nuestra provincia todo lo que se necesita. Agradecida con el personal del hospital Juan Bautista Alberdi que siempre está dispuesto a atender todas las necesidades de nuestra comunidad”, cerró Figueroa.

Sara Inés Ruiz de Soria, de 65 años, paciente recuperada de cáncer, brindó su testimonio: “Al cáncer no hay que tenerle miedo, porque uno no se muere si hace el tratamiento como corresponde, y cuando se encuentra algún bulto hay que dirigirse rápido al médico para recibir el diagnóstico y comenzar con los estudios. Me diagnosticaron a los 56 años y aprendí que hay que hacerse amigo del cáncer, porque si uno le tiene miedo no vamos a salir adelante. Les aconsejo tanto a varones como mujeres que si ven algo raro vayan al médico, porque hay tratamiento y la vida se prolonga”.