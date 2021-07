“Merecés ser feliz”: enternecedora carta de una jueza hacia un niño en adopción en Concepción

En el ámbito de la Justicia suelen encontrarse fallos y resoluciones que utilizan el lenguaje llano para comunicar y hacer inteligible la decisión de jueces y juezas a las partes involucradas. Este tipo de acciones dan cuenta del compromiso asumido por magistrados y magistradas que tienen una visión humanitaria del expediente.

Tal es el caso de un fallo emitido por la titular del Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la IV° nominación del Centro Judicial Concepción, Viviana Donaire. La sentencia, entre sus contenidos, incorporó un mensaje de aliento y esperanza a un niño cuya madre renunció a su responsabilidad parental.

“Sé que crecerás. No sé si te encontrarás con este expediente y su contenido pero imagino que si venís y querés leer, lo que en realidad buscarás es el origen de tu vida, el comienzo de tu historia. Entonces quiero que sepas que estoy convencida de que merecés ser feliz como cualquier niño”. Con estas palabras, el fallo busca brindar contención a un niño, y futuro adulto, que podría sentirse no amado por sus padres biológicos a la hora de preguntarse por sus orígenes.

A lo largo de su mensaje, la magistrada le aclara qué fue lo que llevó a su mamá a tomar esa determinación enfatizando en el hecho de que fue una decisión tomada para que él tenga un futuro mejor. “Ella decidió que vos tenías que vivir (en otra familia) pero vivir y vivir bien. Es algo que me pidió e insistió”, explica la sentencia. En ese sentido, también se emitieron palabras de aliento respecto a esa familia que lo iba a recibir: “Estoy segura de que una familia adoptiva te cuidará y te dará el afecto que todos los niños necesitan para crecer seguros y contenidos”.

Además, la Jueza le pide al niño que pregunte por ella en caso de tener cualquier tipo de duda respecto a lo que estaba leyendo. “Si decidís leer esto, me gustaría que preguntes por mí y pidas charlar conmigo. Te recibiré. Vos solo tenés que decir: la Dra. Viviana lo escribió. Así, con mi nombre, me conocen todos y la Dra. Viviana recordará. No importa el tiempo que pase, yo leeré y recordaré”, le expresa. Para finalizar, la magistrada dice: “Nunca te sientas no querido. A veces renunciar para posibilitar a un niño una vida mejor es otra forma de querer. Hasta nuestra próxima charla. Esa será de verdad, porque cuando nos conocimos eras un bebé muy pequeño. Viviana”.

Sobre el caso

La sentencia fue emitida en el contexto de pedido de declaración de estado de adoptabilidad de un niño por el desligamiento responsable efectuado por su progenitora. Para analizarlo y, con el fin de respetar todos los derechos y garantías que correspondían en el caso, la jueza interviniente se centró en seis aspectos: el derecho de todo niño a vivir en su familia de origen y el instituto de la adopción; el respeto de los plazos procesales del caso concreto y la aplicación del Protocolo Interinstitucional del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Tucumán y su coordinación y armonización con toda la normativa convencional, constitucional y legal vigente; el proceso de desligamiento responsable: la decisión de la madre, la ausencia de padre y la familia ampliada; la declaración en estado de adoptabilidad; las palabras al niño y la conclusión.