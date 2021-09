Miedo y misterio en Yanima: un trabajador se desvaneció y luego despertó dentro de una cueva y cubierto de piedras

La Cocha.- El interior de Tucumán está lleno de misterios y leyendas, que sólo los tucumanos oriundos de esos pagos pueden contar.

Juan Mendible es uno de ellos. Este hombre, que se encontraba trabajando en Yanima, comuna rural del departamento de La Cocha, aún no se explica qué le ocurrió durante lo que parecía una jornada laboral normal, que terminó con él en una cueva del cerro, solo, en medio de la oscuridad y cubierto de piedras.

El relato de Juan fue registrado por el periodista Carlos Rosznercki, donde contó en detalle lo que le pasó en la famosa montaña, que para los vecinos de la zona, se encuentra llena de misterios.

“Yo estaba trabajando e iban a ser las 12 del mediodía. Era una cascada. Me puse la mochila en la espalda, sentí un escalofrío y se me puso todo oscuro”, comenzó contando Mendible sobre el lugar en el que se encontraba y en donde se desvaneció para luego no recordar nada más: “De ahí no me acuerdo más. Si sentía pisadas de agua, ruido de ramas secas, como si fuese que alguien me llevara”.

“Ahí me desperté de noche, estaba todo oscuro. Estaba dentro de una cueva, de un pozo. Era algo chico porque yo estaba de costado y la pierna derecha ya la tenía amortiguada, dormida”, agregó sobre lo siguiente que recuerdó, con seguridad, a más de 8 horas del momento en que se puso su mochila.

Cuando Juan abrió los ojos, recuerdó que no podía moverse por el peso de una gran piedra en su cabeza. “Acá en la parte de arriba tenía una piedra grande (señalando su cuello y cabeza) y yo la quería sacar, la empuje y se me venía más. No sé qué hora era, me entró la desesperación, no podía salir”, detalló para luego sentir un alivio de escuchar a sus compañeros que a los gritos lo buscaban por la zona: “Empecé a gritar hasta que me escucharon”.

“Me encontraron ahí y entre tres me sacaron la piedra. Me sacaron y me ayudaron a bajar. Pero era lejos de la parte que me desmayé, era todo subida, a cuatro pies era porque era bien alto”, explicó sin entender lo sucedido.

Su esposa, Norma Bustos, reforzó el relato de su marido contando lo que sus compañeros de trabajo le explicaron al encontrarlo. “No estaba ni lastimado, nada. Supuestamente le habías dicho que le había agarrado un sincope pero no creo, eso es lo que ellos me dijeron, pero no creo, el se desvaneció por el susto”, afirmó.

Al ser consultada sobre lo que vivió su marido, Norma no dudó: “Cosas del diablo para mí. No puede ser, nunca pasó. Todos tienen miedo, hasta yo. Tiene un Dios aparte porque lo encontraron vivo, porque si no lo encontraban los changos se moría, si estaba en el agua. Él mismo no se va poner las piedras y va estar así. No puedo explicarme, ni los chicos”.

Por último, Juan aseguró que no volverá al cerro ya que siente cosas extrañas al verlo. “Lo veo al cerro y me agarra cosa, como si fuera que algo me mira. No, no vuelvo”, sentenció.

https://m.facebook.com/watch/?v=386826379650167&_rdr

Fuente: El tucumano