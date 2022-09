«Quico» Manrique, una gloria de Deportivo Aguilares: un repaso por su carrera futbolística

Aguilares.- Se llama Francisco Manrique y es una de las glorias del arco de Deportivo Aguilares, club con el que siguió ligado hasta el 2020. Tiene 3 hijos y 3 nietos. A los 67 años, «Quico», como lo conocen todos, repasó su carrera futbolística y docente en una entrevista brindada a INFOAGUILARES.

Nació en la ciudad de Concepción, pero luego se fue a San Miguel de Tucumán, en donde vivió hasta los 11 años. A esa edad se instaló con su familia en Aguilares, en donde comenzó a estudiar en la Escuela Frías Silva. Sus estudios secundarios fueron cursados en el Colegio Nicolás Avellaneda y cuando terminó, fue sorteado para iniciar el servicio militar.

«Estuve 16 meses, pero no me daban la baja porque aparentemente era necesario para ellos y cuando salgo del servicio militar, sigo estudiando y me recibo de profesor de Educación Física», repasó.

El fútbol

«Quico» debutó en Deportivo Aguilares en Primera División cuando tenía solo 15 años, luego de una lesión del arquero titular. Al contar sus inicios, recordó una anécdota: «En realidad, Jorge Newbery me catapulta a Primera División. Juego el primer partido de reserva contra Santa Lucía, en el que ganamos 3 a 1; el segundo partido es contra Terán, de visitante, en donde empatamos 1 a 1; y, el tercer partido es en nuestra cancha (Deportivo). Newbery venía invicto y tenía un equipazo. Yo debuto contra ellos, me convierto en uno de los mejores jugadores del partido y el técnico no me sacó más.»

Manrique jugó en Deportivo durante 17 años, luego 3 años en Concepción Fútbol Club, dos años en Terán y uno en Marapa, completando así los 23 años dedicados al fútbol. «Debuté a los 15 y dejé de jugar a los 38», recalcó.

El profe Manrique compartió con otras glorias del fútbol local como «El Flaco» Tejerina, Chebib, Dulio Alarcón, Ricardo González, «El Cabudo» Arrieta y Armella, entre otros, «que en ese momento tenían 28 o 29 y yo era un niño a la par de ellos», agregó.

A los 17 años le tocó defender el arco frente a River, y luego enfrentó a Boca en tres oportunidades.

Al ser consultado sobre lo que le dejó el fútbol, respondió: «Acercarme a Dios, porque yo era muy chico y tenía la necesidad de que alguien me ayudara y estuviera a mi lado, entonces empecé a ir a misa los sábados para buscar a que Dios me ayude.»

Cuando dejó Deportivo, su amor por el club seguía intacto. «Soy hincha de Deportivo Aguilares y fan de River», aseguró. Por ese motivo, siguió ligado al club trabajando ad honorem, entrenando al arquero y como preparador físico. Finalmente, dejó el trabajo en el 2020, con el inicio de la pandemia.

Su vida docente

Ejerció la docencia hasta los 62 años. Esta es su otra pasión. Su primer cargo fue en La Tipa, pero también pasó por el Colegio Nicolás Avellaneda, trabajó en Río Seco, en Concepción y en la Colonia 6 de Santa Ana. «Yo trabajaba del martes al viernes y los domingos jugaba», destacó.

Antes de concluir la entrevista, «Quico» dejó un gran mensaje: «Nada se consigue sin sacrificio, nada se consigue sin esfuerzo y nada se consigue si uno no se cuida. De lo contrario, es muy difícil que llegues.»

Sobre el final, se animó a predecir el resultado del Mundial: «Somos campeones, yo tengo la certeza y Messi se lo merece», concluyó.