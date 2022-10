Ramón Vega: el artista aguilarense repasa su carrera y habla de su pasión por el ciclismo

Aguilares.- «Nací en Monteros, pero mi corazón es de Aguilares». Así se presenta el profesor y folklorista aguilarense Ramón Vega, quien celebra 38 años de carrera artística. Está casado hace 38 años, tiene tres hijos y un nieto.

En una entrevista concedida a INFOAGUILARES, el artista repasó su larga trayectoria sobre los escenarios, sus comienzos, sus anécdotas y su otra pasión: el ciclismo.

Con guitarra en mano, recordando algunos de sus grandes éxitos, Ramón contó cómo comenzó a dar los primeros pasos en el mundo de la música. «El canto es un legado de Dios, desde muy chico ya me hacía cantar en los actos la señorita ‘Tota’ Aguilar, en la escuela Frías Silva», expresó. «Siempre era número puesto en todos los actos. Desde chiquito tuve una fuerte inclinación por la música. Me decían que yo andaba cantando por las calles, cuando me mandaban a comprar algo en el almacén, me iba cantando», recordó entre risas.

Y su pasión se hacía cada vez más evidente. A los 12 comenzó a participar en pre-festivales y a los 14 cantó en el primer Festival de la Caña de Azúcar».

A los pocos años, formó un grupo llamado «Los changos de Aguilares», conformado por «El Gordo» Sosa y su primo Nicolás. Luego, allá por el año 1974, formó otra agrupación de folklore, a la que bautizaron «Las Voces del Aconquija» y con la que participó en varios festivales, como el de Lules.

En su diálogo con INFOAGUILARES, el profe Ramón recordó sus inicios: «El Pallo Barquet me enseñó los primeros acordes de la guitarra, pero quien me enseñó a tocar fue Juan Guaráz. Ambos fueron mis formadores».

También recordó el grupo integrado por su hermano Juan Vega, por el músico Jorge Núñez y el maestro Río, con quienes conformó el recordado grupo «Ramón Vega y su gente». «Con ellos recorrimos muchos festivales» como el del Zapallo en Balcozna, al que recordó como «un festival muy peculiar porque no había silla y el público permaneció varios horas parado».

También partició de un festival en La Serena, Chile, en donde tuvo que subir solo al escenario «porque no tenía los músicos conmigo».

A lo largo de sus casi 40 años con la música, Ramón Vega grabó 7 discos (el primero de ellos en La Rioja). «Todos los trabajos que hicimos fueron producciones independientes», destacó.

Su otra pasión: el ciclismo

Ramón Vega es músico, profesor de Educación Física y hace 10 años descubrió el amor por la bicicleta. En 2010 comenzó a practicar mountain bike y con el tiempo se unió al grupo «Adventure Bike», un grupo de ciclistas amateurs de Aguilares.

«En el camino de la vida siempre te aparecen aliados que te ayudan a vivir un poco mejor. Le agradezco al ciclismo que me ha dado una calidad de vida que ni soñaba. Puedo decir que nunca pensé a tener la condición de vida que hoy tengo», resaltó Vega.

«Entrenamos todo el año, tres veces a la semana. Es una pasión linda, que nos acerca a la amistad y a una calidad de vida para todos», aseguró.

En ese sentido, recalcó: «Sin actividad física hay muy poco futuro y muy poca calidad de vida en el futuro».

Sobre el final de la entrevista, dejó una frase que lo pinta como artista: «El mejor disco todavía no grabé y el mejor show todavía no armé, así vive la vida el músico, anhelando lo mejor», concluyó el querido Ramón Vega.

El pasado fin de semana, Vega se consagró campeón del 1er. Rally de MTB Ciudad de Aguilares, Copa José María «Pollo» Vallejo.

Redacción: Conrrado Brito