Se encadenan en las puertas de Tribunales de Concepción para pedir justicia

Concepción.- Roxana Teves viene denunciando que la Justicia es “manejada” por el Ministro Fiscal Edmundo Jiménez. “Sabemos que existe la dedomanía. Tanto los jueces como fiscales que entraron a dedo por Jiménez son los que deciden por si o no en las causas”, opinó la mujer que desde 2010 acusa de supuesta inconducta profesional a los abogados Ana Lucía y Edmundo Javier Jiménez, hijos del ministro fiscal y a los letrados Alfredo Falú y René Goane (h). Teves denunció ser víctima de “maniobras extorsivas por parte de la justicia penal tucumana por las que estuvo detenida. Ella quedó procesada y perdió todo su patrimonio“, según consta su denuncia.

“Venimos mendigando de años, no podemos pasar una vida pidiendo justicia. Lamentable que estas mamás tengan que estar acá cuando el derecho les corresponde. Los jueces y fiscales fueron nombrados por parientes y amigos y nuestra justicia está corrompida” afirmó a la prensa en las puertas de los tribunales de Concepción. “Las leyes están para cumplirlas y los poderes del estado no están cumpliendo con ellas”, señaló Teves.

Imelda Tripke, mamá de Charly, joven fallecido tras un siniestro vial ocurrido en la ruta nacional 38 en 2019 nuevamente tomó la decisión de encadenarse; “es la segunda vez que hago esto y no me voy a ir de acá hasta que me den una fecha y respuesta a mis pedidos. Estamos desde el 16 de marzo con un cuarto intermedio por el tema de la pandemia, sentimos que se nos están burlando y hoy no me voy a retirar hasta que me den una fecha de audiencia”.

