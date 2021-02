Se lanzó en Concepción la Campaña de Vacunación contra Covid-19 para mayores de 70 años

La ministra de Salud Pública, doctora Rossana Chahla, encabezó este miércoles en Concepción la inauguración del nodo de vacunación contra Covid-19 para mayores de 70 años, que se replicó durante la jornada de forma simultánea en diferentes puntos del interior de la provincia.

“Hoy es un día muy importante para toda la provincia de Tucumán, hace una semana empezamos en capital y el gran San Miguel de Tucumán y hoy están los 19 municipios de la provincia de Tucumán iniciando simultáneamente la vacunación para mayores de 70 años”, comentó la funcionaria y agregó que el horario de funcionamiento será de 9 a 16 horas y que quienes deseen recibir la inmunización deben inscribirse a través del link correspondiente en la página www.vacunartuc.gob.ar

Siguiendo esta línea la ministra sostuvo que cada intendente tendrá acceso a un link propio asignado por localidad, con el objetivo de que puedan controlar cómo se va desarrollando la vacunación en sus jurisdicciones: “El apoyo de los gobiernos locales, Seguridad, Ejército y todo el acompañamiento es fundamental. Quiero agradecer a todo el recurso humano que está trabajando, a la intendencia que nos facilitó la logística y el acompañamiento para desarrollar este proceso que tenemos ya muy estudiado y en práctica, para poder aplicarlo hoy a la gente de Concepción que nos recibió de manera increíble, con esperanza y optimismo”, dijo.

En lo que atañe a la llegada de nuevos lotes de vacunas la titular de la cartera sanitaria afirmó que se aguarda su ingreso y que ya se cuenta con planificaciones de acuerdo a la cantidad que vaya arribando a la provincia. “Una vez que nos confirman la cantidad y el día de ingreso, recién hacemos extensiva la información a todas las jurisdicciones para indicarles como seguiremos con la campaña”, agregó.

Respecto al objetivo de la ansiada inmunización de rebaño Chahla recordó que solo se logrará cuando entre un 70 a un 80 por ciento de la población esté vacunada, proceso que demora, si bien en este caso la ventaja es la concentración en la densidad poblacional que caracteriza a Tucumán, lo cual facilita a la cobertura. La vacuna que se aplica en la jornada es la del laboratorio AstraZeneca de Adenovirus, con igual plataforma a la proveniente de Rusia, y la ministra explicó que es totalmente segura, como todas las vacunas que hoy se encuentran en el mercado.

En este contexto Chahla destacó que además de la web se cuenta con las líneas telefónicas de Vigilancia Epidemiológica (0800 555 8478) y de Salud Escucha (0800 4444 999) para facilitar al adulto mayor el turno, de igual manera que los gobiernos locales que pusieron gente a disposición para ayudar a los adultos mayores en ese sentido.

“Este tipo de vacunación que estamos realizando en la provincia se realiza en base a un plan de contingencia en inmunización, ordenado, transparente y continuo, las personas que reciban la primera dosis deben regresar 4 semanas después en la misma fecha que les tocó inicialmente, no deben sacar turno nuevamente, y el horario de aplicación de la segunda dosis será a partir de las 12 del mediodía para no cruzarlo con el de aplicación de la primera”, aclaró Chahla.

El intendente de Concepción, ingeniero Roberto Sánchez, agradeció a la ministra por elegir la ciudad de Concepción para aplicar las primeras dosis de la vacuna correspondientes al interior de la provincia. “Trabajamos los días previos conjuntamente con el Ministerio de Salud y nuestra gente de la Municipalidad de Concepción para acondicionar los nodos de vacunación y como bien decía la ministra vamos a seguir trabajando”, dijo.

En esta línea Sánchez agregó que el objetivo trazado apunta a colocar 200 dosis por día dentro de lo que es la primera tanda establecida: “A medida que vengan llegando las dosis a la provincia, serán repartidas en los distintos municipios y vamos a estar acá preparados. Todo lo que esté al alcance del municipio lo vamos a hacer para el beneficio de los vecinos, no tan sólo de nuestra ciudad porque la gente del departamento Chicligasta va a venir a este lugar, en principio para los mayores de 70, que se contabiliza son alrededor de 8.000 personas, y cuando se termine se pasará a los mayores de 60 y así sucesivamente hasta que podamos vacunar a todas las personas de la provincia”.

Voces de esperanza

La primera vacunada de Concepción fue la señora Valdez de Bascary, de 73 años de edad, quien manifestó su felicidad por el momento que estaba atravesando: “Estoy contentísima, la verdad que no veía la hora de recibir esta vacuna, mis hijos me inscribieron, fui la primera y ahora me siento muy bien, me trataron excelente”.

Pedro Ignacio Cáceres de 70 años fue el cuarto vacunado y coincidió con Valdez: “Me siento muy bien, me anotó mi hijo, viví encerrado en casa esta pandemia, así que imaginen cuánto esperé este momento”.

María Magdalena Rodríguez de 80 años, destacó la buena atención en el operativo y sostuvo: “Esto es hermoso, durante la cuarentena la pasé mal, siempre con barbijo, no podía ni asomarme a la vereda sin él, así que hoy estoy re contenta, me trataron muy bien, no tengo ninguna queja y me siento muy bien”.