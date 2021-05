Sepultaron a 6 personas fallecidas por coronavirus en el cementerio de Aguilares, solo en la mañana

Aguilares.- La segunda ola del covid-19 sigue azotando con fuerza al mundo entero y Aguilares no es la excepción. Esta mañana sepultaron a 6 personas fallecidas por coronavirus en el cementerio municipal. Fue la propia intendente Elia Mansilla, quien informó la triste cifra, con un nuevo pedido de extremar los cuidados a la comunidad.

El posteo de la mandataria municipal en Instagram fue acompañado con una fotografía de la máquina excavadora cavando una tumba.

«Triste imagen que no quisiera publicar, pero llamo a la solidaridad. Que nos cuidemos, que no bajemos la guardia, que ya habrá día para juntarnos y compartir momentos de alegría. Hoy ese día no es para el que perdió un ser querido. Tomemos conciencia de la situación. Esta mañana tuvimos que recibir en nuestro cementerio a 6 personas a la mañana y no terminó el día. Sin palabras. Solo quiero darles mis condolencias a sus familiares. Cuídense por ustedes, por todos», expresó Elia.

Por otro lado, el ministerio de Salud de la Provincia informó que en la mañana de viernes se reportaron 9 nuevos casos de coronavirus en el Departamento Río Chico.