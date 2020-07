Sobreseyeron a uno de los imputados por el crimen de Carlos Chequer en Concepción

Este lunes, se concretó en el Centro Judicial Concepción una audiencia donde el juez Cristian Velazquez ordenó el sobreseimiento de Juan Jesús Soria, uno de los dos sospechosos del asesinato de Carlos Chequer ocurrido el año pasado. La Fiscalía pidió la resolución judicial sobre su imputación (homicidio simple) al considerar que “no hay evidencias ni indicios que prueben su participación. Los resultados de análisis de sangre sobre las prendas secuestradas se detectó un perfil de ADN de sexo femenino y sangre de Soria”, informó la fiscalía.

En este sentido, Ángel Fara abogado de la familia Chequer, no se opuso al pedido de sobreseimiento y señaló que, “no había elementos de pruebas para mantenerlo detenido. Le hicieron análisis de ADN a ropas que la habían secuestrado y dieron negativo, también testimonios a favor de él y tampoco le hallaron ningún elemento en los dos allanamientos que le hicieron en su vivienda”.

Durante la audiencia, cuando le tocó el turno de hablar, al ahora sobreseído de la causa, sorprendió a los presentes con una dura denuncia por maltrato contra efectivos de la policía, durante los meses que estuvo detenido.

“Todo el tiempo que estuve detenido injustamente, me golpearon y me preguntaban cosas que yo ni sabía. Gunter (policía) me hizo la causa a mi y Alanís (policía) también. Los dientes que me faltan ellos me lo sacaron a golpes en los dos meses y medio que estuve preso, fueron puros golpes”, detalló.

En relación con eso, el abogado de la querella, opinó que “escuchamos atentamente los que dijo este hombre y la verdad me dio mucha pena. Hay que denunciar este tipo de abusos”.

El procurador Miguel Vega quedó como único imputado en la causa que se investiga el asesinato del ex empresario panadero Carlos Chequer (62), hecho ocurrido el 27 febrero de 2019.

Respecto a la causa, a fines de mayo pasado se sumó la novedad, que existen nuevos testimonios de testigos que aportaron datos importantes y pruebas sobre pericias al teléfono encontrado por el propio Vega y que pertenecía a Chequer. Además una persona pudo ver a Vega ingresar al garaje de la casa de la víctima el día que sucedió el asesinato.

“Hay nuevos testimonios, pruebas e indicios que complican al imputado, como por ejemplo: no explica por qué había vinculado su cuenta de mail con el teléfono de Chequer al día siguiente de haber sucedido el hecho, también, un testimonio nuevo de una persona que pasó por la casa el día de asesinato y que vio un hombre, con las características similares a Vega, entrando al garaje de la casa donde hallaron sin vida a Chequer”, explicó Fara.

