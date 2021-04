Suspenden las clases presenciales en 30 escuelas del sur tucumano por falta de personal auxiliar

Durante la mañana de este jueves, 200 personas que se desempeñan como personal auxiliar de limpieza en 30 escuelas del sur tucumano, protestarán en Concepción para reclamar el pago de los salarios adeudados desde hace dos meses.

Según denunciaron las personas afectadas, una supuesta referente de una fundación de Villa Quinteros les habría prometido inscribirlos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para acceder a empleos formales como los que venían cumpliendo en las escuelas. Son unos 200 los auxiliares que perdieron contacto con la gestora y permanecen sin saber si fueron inscriptos y si cobrarán los meses de trabajo.

“Nos exigieron documentaciones y en algunos casos dinero para ser anotados como monotributistas y así pasar a integrar cooperativas de trabajo que comenzaron sus labores limpiando las escuelas. Todos somos personas de familias humildes, con hijos e incluso mayores adultos a cargo, que esperamos percibir nuestros haberes. Pero hasta ahora no tenemos ninguna novedad”, comentó Maira Juárez, una de las damnificadas. “Lo más lamentable es que la supuesta gestora no apareció más a darnos una explicación de lo que sucede y tampoco atiende su celular. Nos sentimos estafadas. Ninguna autoridad educativa tampoco está en condiciones de responder a nuestro problema”, añadió.

La controvertida situación llevó a los trabajadores a suspender sus actividades de limpieza y obligó a los directivos de estos 30 establecimientos a que el dictado de clases se realice solo de forma virtual hasta tanto se resuelva el conflicto.

Ricardo González, un dirigente de La Trinidad explicó que, “La inscripción en Renatep es individual y la obtención de la obra social es automática. Una vez que es registrada una persona en ese programa es dada de alta. De modo que el único rol que tendría la supuesta gestora sería la de anotar el presentismo del personal y enviarlo a Desarrollo Social para que no se pierda el pago”, advirtió. “Si el trabajador no está aceptado o inscripto en el Renatep y no posee la credencial, el pago no será efectuado”, detalló González.

Fuente Los Primeros