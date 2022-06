Terror en una estación de servicio tucumana: «Sentí que alguien me dio un chirlo fuerte en la nuca»

Tucumán.- Si hay algo que es común en todo el mundo, es saber que en medio de las rutas y autopistas las estaciones de servicio significan un pequeño oasis para el viajero: se carga combustible, se compra una comida o una golosina, se usa el baño, etc.

Sin embargo, a veces estos mismos espacios de resguardo pueden significar un lugar de terror, tal cual lo relató Nicolás en Tucumán Paranormal.

«Trabajé hace un tiempo realizando viajes desde la ciudad (capital) al sur de la provincia, y esto que les comparto me paso una noche no muy tarde», comienza.

«Por lo general volvía de la cuidad a tempranas horas, no muy tarde. En un momento paré en una estación de servicio a cargar gas al auto y aproveché para comprar cigarrillos e ir al baño que estaba al fondo» sigue el relato contado de manera anónima para la FanPage del terror.

«Cuando entré no había nadie adentro. El baño estaba a media luz. Me siento para hacer mis necesidades y a los segundos sentí que alguien caminaba dentro del baño, por lo que no le di importacia pero la cosa no termino ahí».

«Ya estaba por salir, me estaba lavando las manos y acomodándome la ropa cuando sentí que alguien me da un chirlo en la nuca fuerte. En ese momento me di vuelta y no había nadie creo que me volví a cagar de nuevo. Salí a las apuradas de ahí, realmente fue algo de no creer», confesó Nicolás.

«Desde ese día nunca mas volvi a entrar a esa estación de servicio, y preguntando me dijieron que allí asustaban feo», cerró, sin dar detalles sobre cual era la estación de servicio del sur tucumano a la que se refiere. ¿Te imaginás cuál puede ser?

