Tiene 51 años, es bombera voluntaria en Concepción y se recibió de Contadora Pública

Concepción.- «Que sea difícil no significa que sea imposible, que sea imposible no significa que voy a rendirme»… «Jamás te conformes con algo inferior a tus sueños, mientras sigas vivo, nada es imposible»… estas y decenas de frases podríamos transcribir para graficar que no existen imposibles cuando uno «tiene un norte» y pone objetivos en la vida. Obviamente, en la mayora de los casos esos ideales deben estar acompañados por el esfuerzo, la perseverancia y decisión.

Noemí De Moreno nació hace 51 años en la ciudad de Concepción y desde 1988, cuando terminó sus estudios secundarios en la escuela de Comercio República de Panamá decidió seguir la carrera enmarcada en las Ciencias Económicas.

«Esto se lo debo solo a Dios porque con la fuerza que Él me dio pude perseverar y lograr con el tiempo este objetivo. La verdad me tocó vivir cosas fuertes y difíciles y sin embargo así pude llegar a la meta» indicó esta mujer concepcionense.

«En 2020 parecía que estaba todo dado, rendí la última materia, me informaban que me cambian el plan de estudio, se me agregaban cuatro materias y ahí tenía que decidir, dejar o seguir y gracias a la misericordia de Dios pude llegar a este momento».

«Noemí rindió el pasado jueves su última materia y en la madrugada de este martes recibió la grata noticias que haba aprobado».

En 2017 fue despedida de la empresa donde trabajaba como empleada mercantil, fue una etapa complicada porque el sueño de culminar la carrera comenzaba a diluirse; «siendo empleada de comercio fueron chicos del cuartel de bomberos a comprar en el negocio donde trabajaba, ahí me explicaron lo que significaba ser bombero y cuando quedé sin trabajo en 2017, decidí visitar el cuartel y arrancar como principiante en la institución. Con la plata que cobré de la indemnización pude pagar las cuotas en la UNSTA» contó Noemí.

«Mis compañeros del cuartel siempre me apoyaron, me daban la oportunidad de estudiar en las guardias pero la verdad resultaba muy difícil concentrarme. Que ellos hoy estén acompañándome en este momento es algo muy importante. Espero seguir en los bomberos porque recibirme no quita que pueda seguir, son cosas diferentes y en ambas actividades puedo seguir para crecer como persona».

“Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta”.

Tengo un texto biblíco del apostol Pablo que dice; «olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fil. 3:13,14) y lo relaciono a la carrera, donde siempre te pasan cosas malas pero mi meta fue siempre no sacar la vista a mi meta».

«La experiencia en mi caso como estudiante fue muy difícil y especial. El hecho de haber llegado a la meta resulta muy importante porque parecía inalcanzable. Muchas veces me decían para que seguís intentando, por mi edad, por el tiempo. La verdad son muy pocos los que te alientan hasta el último» resaltó esta mujer que estudió la primaria en la escuela Pablo Haimes, a dos cuadras de su hogar.

«Ser bombero es tener compromiso y responsabilidad y cada vez que me necesitan me gusta estar»

Fuente: Bajo La Lupa