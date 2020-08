“Todavía no identificamos el nexo epidemiológico del primer caso”

Luego de conocerse el sábado el caso de Coronavirus de la empleada de comercio de Concepción, las autoridades sanitarias confirmaron otros siete positivos de COVID-19 en “La Perla del Sur”, todos relacionados a la primera paciente.

La doctora Adriana Bueno, medica infectologa, en diálogo con la periodista Karina Ponce de Radio Bicentenario e informó que, “al día de hoy tenemos documentados siete casos, y estamos esperando el parte médico porque solamente tenemos los resultados de los primeros 15 hisopados, pero con lo que se han mandado este martes suman 70 en total así que esperamos los resultados de algunos de los 22 hisopados que hemos mandado ayer”.

La especialista hizo referencia a los pacientes aclarando que seis de ellos solo tienen síntomas leves y se encuentran en buen estado de salud. “Son tres mujeres y cuatro varones. Uno de ellos está internado en la terapia intensiva del Hospital Centro de Salud, es mayor de edad y tiene una enfermedad cardíaca de base, es el padre de uno de los casos primeramente diagnosticados. El resto se encuentra bien. Una de las pacientes está en el Hospital del Este y los restantes en el Hospital Centro de Salud”.

Además, la infectóloga agregó, “nosotros estamos tratando de dilucidar el nexo y quien sería el primer paciente de esos siete en este grupo, no sabemos si pudo ser la persona que ahora está en terapia intensiva, que tiene un comercio con atención al público y tiene contacto con gente, pero no tenemos nosotros conocimiento real de quien pueda ser el nexo de alguna de estas primeras personas”.

Con respecto a las declaraciones del gobernador Juan Manzur quien confirmó que habían encontrado el nexo epidemiológico del primer paciente en la localidad, Bueno sostuvo: “ayer dijo que no hay circulación comunitaria, tipo decreto, pero nosotros no podemos aseverar todavía esto, no tenemos la información ni nosotros ni la gente de epidemiología que vino aquí el domingo. Nosotros no tenemos para nada claro el contacto, así que esperamos que la información nos sea transmitida por el Siprosa para poder hacer el trabajo de bloqueo”.

