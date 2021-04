“Tomate el tiempo necesario para sanar”: uno de los docentes más apreciados del sur tucumano pelea contra el Covid-19

En abril de 2019, el profesor Julio Cruz de la escuela de Comercio República de Panamá, en Concepción se ganó el respeto y la admiración de toda la provincia al volverse viral por cuidar al bebé de una de sus alumnas de quinto año en plena clase, para que la joven pueda prestar atención sin interrupciones.

Casi dos años después de las imágenes del docente, con el pequeño Santino de por entonces un año en brazos frente al pizarrón, Julio pelea por su vida luego de que fuera diagnosticado con coronavirus hace unos días atrás.

La noticia de su delicado estado de salud fue publicada por su colega y amigo Gustavo Masmud, que en Facebook escribió unas sentidas palabras: “Hermano del corazón, compañero y amigo Julio, tomate el tiempo necesario para sanar, que tu familia te espera y tus alumnos , ex alumnos y colegas , también. Un abrazo”, escribió el también profesor de profesión junto a una foto de ambos.

La actitud de Cruz, de cuidar al pequeño de una de sus alumnas hizo que se ganará el cariño de todos. “El profesor Julio Cruz se transformó en algo muy importante, es un ejemplo incondicional. Cuando uno quiere, puede”, explicó Moira, la joven mamá que buscaba terminar sus estudios para darle un buen futuro a Santino, hoy de tres años.

Tras la viralización de su historia, con mucha humildad explicó las razones de su accionar. “Ha sido todo natural. No sabía que me estaban filmando o sacando fotos, pero creo que acá la mayoría del personal está capacitado y tenemos por sobre todas las cosas la inclusión social y como tutor me interesa la problemática de los chicos. No hice nada del otro mundo, no sé por qué tanta trascendencia, el bebé se estaba prácticamente durmiendo en brazos de su madre, lo tuve yo y continué dando las clases como cualquier día”, señaló en su momento. Por estas horas, sus alumnos piden por su recuperación y lo esperan para volver a pararse frente al aula.

Fuente El Tucumano