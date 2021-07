«Transformando realidades», el documental producido en Aguilares que busca visibilizar la vida de chicas trans tucumanas

Aguilares.- El documental «Transformando realidades» cuenta las historias de vida de un grupo de chicas trans tucumanas y la lucha diaria que el mundo les plantea. El metraje, dirigido por el Licenciado Leandro Moreno y filmado y editado por Alejandro Augier, busca visibilizar una temática real, pero con poco entendimiento de una sociedad con muchos prejuicios.

«Un día estaba hablando con una amiga, que se llama Gaby Carrizo, y surgió la idea de comenzar a visibilizar la memoria trans y la necesidad de tener un archivo, ya que fueron las que forjaron y abrieron el camino a lo que es hoy», explicó Leandro en diálogo con INFOAGUILARES.

En el documental participaron chicas trans de Las Talitas, Aguilares y Concepción. Entre ellas, se encuentra Gabriela Carrizo, que es oriunda de Aguilares, pero actualmente vive en Buenos Aires. Ella militó con Carlos Jauregui (activista LGBT y primer presidente de la Comunidad Homosexual) durante los años ’90.

El documental, que se divide en dos partes, significó un largo trabajo de pre-producción porque llevó tiempo contactar a las chicas, preguntarles si estaban dispuestas a participar y sobre todo a contar sobre sus vidas.

«Había una chica trans que me dijo ‘yo no puedo no contar todas las cosas feas que me pasaron en la vida porque yo me construí en base a todo eso'», contó Moreno. «Ellas contaron todo, sus historias de vida, su militancia, sus deseos, sus sueños», agregó el mentor de esta producción audiovisual.

«Hay cuatro mujeres trans, de unos 50 años, lo cual es interesante porque en Argentina y el resto de Latinoamérica, el promedio de vida de una chica trans no supera los 40 años. Por eso considero que ellas son sobrevivientes», destacó. También participó un chico trans llamado Domingo Millán.

Para el trabajo se entrevistó además al grupo de la Casa de Cristo de Concepción, que reclutó chicas de la calle para cobijarlas en la Iglesia; y a Noemí Orellana, de Las Talitas, una mujer que viene llevando a cabo un trabajo muy interesante con la comunidad trans y jóvenes con adicciones.

Los videos, auspiciados por el Área de Cultura Tucma Aguilares, cerraron el «Mes del orgullo», que tuvo su celebración central el 28 de Junio, declarado Día Internacional del Orgullo LGBT, con el que se busca concientizar sobre la diversidad sexual en el mundo entero.

A continuación, el documental «Transformando realidades».