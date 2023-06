Un adolescente de Concepción es el piloto privado de avión más joven del país

Lautaro Andrés Michel piloto privado de avión, obtuvo su licencia a los 17 años y se convirtió en el más joven de la Argentina. El miércoles de la semana pasada fue distinguido por la Municipalidad de Concepción.

Oriundo de la “Perla del sur”, Lautaro, contó que desde pequeño siempre le atrajo las aeronaves y su sueño era volar. “Cuando era niño los primeros garabatos y más tarde los dibujos que hacía en un papel eran aviones. Siempre me apasionaron y soñé con pilotear”, señaló.

El año pasado, el joven tuvo que vivir un tiempo en la ciudad de Córdoba para poder lograr su tan ansiada licencia para volar.

“Tomé la decisión de irme con solo 17 años a Córdoba y comencé con la instrucción; obviamente siempre con el apoyo de mis padres. No fue fácil, pero con mucho esfuerzo y ganas logré mi objetivo de convertirme en piloto privado de avión hasta 5700 kg al despegue. En mi primer vuelo sufrí un inconveniente me quedé sin la radio de comunicación con mis instructores, tuve miedo por unos minutos, pero a los pocos segundos volvió la comunicación y pude seguir sin problemas”, recordó con una sonrisa la anécdota.

Acompañado por su mamá, abuela y compañeros de la escuela secundaria San Luis Gonzaga, donde es abanderado, participó de una distinción que la Municipalidad de Concepción le entregó por su logro.

“Volar es su pasión y la lleva desde pequeño y si bien tiene todo por delante, ya es un ejemplo para quienes desean adentrarse en el ámbito aeronáutico. Por eso desde la Municipalidad apoyamos a estos jóvenes que demuestran que no importan los obstáculos siempre continúan para cumplir sus sueños”, dijo el Intendente Alejandro Molinuevo.

Por último, al ser consultado sobre lo que significa ser un ejemplo para otros, “Lauti” aseguró: “No sé si soy un referente, simplemente hago lo que me gusta”. No obstante, expresó que “si esto sirve para que los chicos de mi edad persigan sus metas y las cumplan, me alegro mucho. En lo que a mí respecta, me voy trazando metas a corto plazo que poco a poco voy alcanzando”, cerró.

Fuente Primera Fuente