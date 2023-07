Vecino del barrio CGT denuncia envenenamiento de perros en la zona

Aguilares.- Un inquietante episodio conmociona a los habitantes del barrio CGT, luego de que una vecina fuera acusada de envenenar a los perros de su vecino como respuesta a sus hábitos naturales de marcar territorio. Los perturbadores acontecimientos generan temor entre los dueños de mascotas que circulan libremente por la zona.

Según una publicación del afectado, hace aproximadamente tres días, su vecina habría puesto veneno para ratas en la comida que dejó intencionalmente en la vereda, con la esperanza de que sus perros ingirieran el tóxico. Por fortuna, los animales no sufrieron daños fatales, aunque presentaron síntomas de debilidad y uno de ellos orinó sangre. A pesar de esto, la situación se volvió a repetir, lo que provocó la indignación del vecino.

En su defensa, la vecina admitió haber envenenado a los canes argumentando que se sentía cansada de lidiar con los animales orinando en su propiedad. Sin embargo, el dueño de los perros sostiene que no solo sus mascotas tienen este comportamiento, sino que es una conducta común en varios perros del barrio, ya que orinar para marcar territorio es parte de su instinto animal.

«Aclaro que mis perros no son agresivos y no tienen antecedentes de haber mordido a alguien», aseguró el vecino en un posteo de Facebook, buscando desmentir las acusaciones que la vecina presentó ante la policía. Esta última, temiendo una posible denuncia en su contra, habría recurrido a acusaciones falsas, alegando que había sido amenazada y que los perros habían mordido a su hijo. No obstante, no existen pruebas que respalden dichas afirmaciones.

Este lamentable incidente despertó la preocupación de los residentes del barrio, quienes abogan por un ambiente seguro y respetuoso tanto para los seres humanos como para sus mascotas.